Porta Nolana svapo illegale e droga in bustine colorate | sequestro dei Carabinieri

Notizia in breve

I Carabinieri della Compagnia Stella hanno sequestrato droga e sigarette elettroniche con liquido alla marijuana durante controlli nell’area di Porta Nolana. Sono stati trovati hashish e bustine di colore vivace contenenti sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre sequestrati dispositivi di svapo illegali, spesso associati alla vendita di droga. Le operazioni fanno parte di un’attività di controllo della zona per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze illegali.