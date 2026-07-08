Porta Nolana svapo illegale e droga in bustine colorate | sequestro dei Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia Stella hanno sequestrato droga e sigarette elettroniche con liquido alla marijuana durante controlli nell’area di Porta Nolana. Sono stati trovati hashish e bustine di colore vivace contenenti sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre sequestrati dispositivi di svapo illegali, spesso associati alla vendita di droga. Le operazioni fanno parte di un’attività di controllo della zona per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze illegali.
Controlli nell’area di Porta Nolana da parte dei Carabinieri della Compagnia Stella. Trovati hashish, sigarette elettroniche con liquido alla marijuana e packaging ingannevoli. Controlli serrati dei Carabinieri nell’area di Porta Nolana, a Napoli, dove i militari hanno sequestrato hashish, sigarette elettroniche illegali e bustine colorate utilizzate per confezionare droga in modo ingannevole. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Stella, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, che ha predisposto l’impiego di diversi reparti per un servizio ad alto impatto in una zona particolarmente complessa dal punto di vista operativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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