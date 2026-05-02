Como-Napoli le pagelle | Alisson Santos è il più vivace Milinkovic Savic è reattivo

Nel match tra Como e Napoli, terminato con un pareggio a reti inviolate, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni. Alisson Santos si è fatto notare per la sua vivacità, mentre Milinkovic Savic ha mostrato una buona reattività. Tra i calciatori del Como, Beukema ha ottenuto un voto più basso, mentre Rrahmani e Buongiorno sono stati valutati leggermente sopra la sufficienza. Politano e Lobotka hanno concluso con valutazioni di rispettivo 6 e 5.

Le pagelle di Como-Napoli 0-0:Milinkovic Savic 6.5Beukema 5.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6Politano 6, Lobotka 5.5, McTominay 5,5, Gutierrez 5.5De Bruyne 5,5, Alisson Santos 6.5Hojlund 5.5Anguissa 5.5, Spinazzola sv Conte 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Alisson Santos. .🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Pagelle Como-Napoli 0-0, i voti della sfida: Milinkovic-Savic salva gli azzurriÈ terminata 0-0 la sfida tra Como e Napoli valida per la giornata numero 35 di Serie A con gli uomini di Conte che fanno un passo verso la conquista... Leggi anche: Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Dove vedere Como-Napoli, Atalanta-Genoa, tutto lo sport in tv del 2 maggio; Como-Napoli, Cesc in conferenza stampa: Conte, quanti meriti. Champions? Non so se siamo pronti. Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del SinigagliaConte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. La partita tra Como e Napoli si ... ilmattino.it Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivoGrande pressing del Como nel primo tempo per mettere in difficoltà gli avversari. La partita cambia nella ripresa e il Napoli ha due occasioni nel finale. E’ il più pericoloso del Napoli: dà la sensaz ... ilmessaggero.it INTER ad un punto dallo SCUDETTO dopo Como-Napoli! Il pareggio della squadra di Conte regala ai nerazzurri la possibilità di festeggiare domenica sera contro il Parma anche con un pareggio. Il Napoli infatti resterebbe a -10, stesso distacco del Milan se i - facebook.com facebook Como-Napoli, pari nella noia: Fabregas è quasi fuori dalla corsa Champions x.com