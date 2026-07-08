A Napoli, una manifestazione del Campo Largo è stata interrotta da attivisti di Potere al Popolo, che hanno contestato gli interventi in corso. Durante l’evento, alcuni hanno interrotto un discorso di un esponente politico che elencava i successi del governo. Nel frattempo, un leader di Sinistra è sceso tra la folla, mentre un’altra figura politica ha dichiarato che non si divideranno più e ha criticato i regali alle destre.

Contestata l'iniziativa del Campo Largo a Napoli. Alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di Roberto Fico mentre rivendicava i risultati raggiunti dal suo governo. Giuseppe Conte dal palco ha poi cercato di placare la protesta: «Non facciamo decreti per impedirvi il dissenso, venite qui a discutere pacificamente». La manifestazione è stata momentaneamente interrotta. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con i contestatori. La diretta streaming del Corriere è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa. Quattro i leader sul palco: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, interrotta la manifestazione del Campo Largo: Potere al Popolo contesta gli interventi. E Fratoianni scende tra la folla. Schlein: non ci divideremo più, basta regali alle destre

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