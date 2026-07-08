A Napoli, una manifestazione del Campo largo è stata interrotta da attivisti di Potere al Popolo, che hanno contestato gli interventi degli oratori. Durante l’evento, alcuni di loro hanno interrotto un discorso in cui un rappresentante politico ha elencato i risultati ottenuti dal governo, tra cui la gestione dell’acqua pubblica. Un esponente politico è sceso tra la folla per parlare con gli attivisti presenti. La manifestazione si è conclusa con questa interruzione.

Contestata l'iniziativa del Campo largo a Napoli. Alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di Roberto Fico che ha rivendicato irisultati raggiunti dal suo governo, come l'acqua pubblica. Giuseppe Conte dal palco ha poi cercato di placare la protesta: «Non facciamo decreti per impedirvi il dissenso, venire qui a discutere pacificamente». La manifestazione è stata momentaneamente interrotta. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con chi contesta. La diretta streaming è stata interrotta per qualche minuto e ora è ripresa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, interrotta manifestazione del Campo largo: attivisti di Potere al popolo contestano gli interventi. E Fratoianni scende tra la folla

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