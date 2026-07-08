A Napoli, alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto un intervento di un rappresentante del governo durante una manifestazione del Campo Largo. Gli attivisti hanno contestato le dichiarazioni sull’acqua pubblica e altri risultati ottenuti dal governo. Un esponente del partito di sinistra è sceso tra la folla per gestire la situazione. La manifestazione è stata successivamente interrotta.

Contestata l'iniziativa del Campo Largo a Napoli. Alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di Roberto Fico che ha rivendicato irisultati raggiunti dal suo governo, come l'acqua pubblica. Giuseppe Conte dal palco ha poi cercato di placare la protesta: «Non facciamo decreti per impedirvi il dissenso, venite qui a discutere pacificamente». La manifestazione è stata momentaneamente interrotta. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con chi contesta. La diretta streaming del Corriere è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, interrotta la manifestazione del Campo Largo: attivisti di Potere al Popolo contestano gli interventi. E Fratoianni scende tra la folla

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