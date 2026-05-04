Manifestazione per gli ' angeli del fango' | assolti gli esponenti di Potere al Popolo

Si è concluso con un’assoluzione il procedimento giudiziario che coinvolgeva due esponenti di Potere al Popolo, un uomo di 63 anni e una donna di 33 anni, rispettivamente portavoce nazionale e locale dell’organizzazione. I due erano stati imputati in relazione a una manifestazione dedicata agli “angeli del fango”. La sentenza ha riconosciuto la loro innocenza.

Si conclude con un'assoluzione il processo che vedeva imputati il 63enne Gianfranco Santini e la 33enne Marta Collot, rispettivamente portavoce nazionale e locale di Potere al Popolo. I due esponenti avevano infatti ricevuto in passato una condanna, alla quale poi si erano opposti, per il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Manifestarono per gli 'angeli del fango': in Tribunale l'appello per le due condanne a Potere al PopoloErano in piazza del Popolo il 28 maggio 2023, durante i giorni dell’alluvione, quando si tenne un presidio contro l'appello dei sindaci e del... "Gli Angeli del fango simbolo della solidarietà"Tre domande sull’alluvione di Firenze a chi, quel giorno, aveva dodici anni ed era in autobus quando l’Arno rovesciò la sua furia dirompente sulla... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Manifestarono per gli 'angeli del fango': in Tribunale l'appello per le due condanne a Potere al Popolo; Presidio in piazza Aranci per la Flotilla: Si ferma chi porta aiuti e non le armi; Treviso in rosa, al via la manifestazione: un fiume di persone per le vie della città tra musica e balli VIDEO; Quanto vale per Cagliari l’America’s Cup. Marta Collot e Gianfranco Santini avevano avuto un decreto di condanna per un sit-in di maggio 2023 insieme agli angeli del fangoIl tribunale di Ravenna ha assolto, per non aver commesso il fatto, due esponenti del movimento Potere al Popolo (Pap) accusati di manifestazione non autorizzata ... ravennaedintorni.it Telenord. . Manifestazione in Corso Podestà a Genova contro l'abbattimento dei pini. Comitati e associazioni in protesta Giorgio Scarfì, presidente di Nuova Ecologia: "Questa vicenda ci riporta all'agosto 2024, quando la giunta Bucci decise la sorte dei pini - facebook.com facebook Cariche al corteo del Primo Maggio a Torino. La tensione sale quando lo spezzone dell’opposizione sociale si separa dalla manifestazione principale e raggiunge corso Regina Margherita nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna. I manifestanti hanno tent x.com