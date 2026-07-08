Il Napoli ha una rosa di 47 giocatori e deve ridurre il numero prima di effettuare nuovi acquisti. Tra i nomi sul mercato ci sono Lang e Lucca, che la dirigenza e l’allenatore dovranno valutare nelle prossime settimane. La squadra è quindi in una fase di attesa, con le operazioni di cessione che devono essere completate prima di poter considerare eventuali nuovi acquisti. Ora si passa dalle parole ai fatti.

La rosa extralarge di 47 giocatori costringe il Napoli a fare spazio prima di tornare sul mercato. Da Lang a Lucca, sono diversi i giocatori che Allegri e la dirigenza dovranno valutare nelle prossime settimane Per ilNapoliè arrivato il momento di passare dalle intenzioni ai fatti. Il mercato in entrata resta inevitabilmente legato alle uscite. Con una rosa composta da ben47 giocatori, la priorità della società è sfoltire l’organico prima di poter affondare il colpo sui profili individuati per rinforzare la squadra.Aurelio De Laurentiis è perentorio nella necessità di liberarsi degli esuberi e di quei calciatori che nella scorsa stagione non hanno inciso come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ildifforme.it - Napoli, il mercato parte dalle cessioni: rosa da 47 elementi, gli acquisti possono attendere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato NapoliConte Vuole un Super Mercato! Colpo dalla Germania!

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis frena il mercato: prima 25 cessioni, poi gli acquisti”Il Napoli ha deciso di bloccare temporaneamente il mercato, puntando a cedere almeno 25 giocatori prima di acquistare nuovi calciatori.

Rosa Napoli 2026-2027: giocatori confermati, acquisti, cessioni e numeri magliaPer la stagione 2026-2027, la rosa del Napoli include giocatori confermati e nuovi acquisti effettuati durante l’estate.

Temi più discussi: Manna chiarissimo sul mercato del Napoli: Se non parte nessuno non arriva nessuno. Poi parla di Allegri e Rabiot; Calciomercato Napoli, Allegri in campo: due cessioni per una squadra da titolo; Napoli, sfumano due colpi ma la rosa di Allegri è... maxi: chi resta e chi può partire; Napoli, conto alla rovescia per il nuovo corso Allegri: ritiro, mercato e la rivoluzione azzurra tra conferme e cessioni.

SKY - Khalaili è la prima scelta di Napoli e Inter, parte il duello di mercato per l'esterno destro ift.tt/7OtE95Q x.com

Napoli, si sblocca il mercato in uscita. Manna sta lavorando per tre cessioniIl Napoli è vicinissimo a cedere i primi tre calciatori, si tratta di operazioni in prestito che però sbloccano il mercato in uscita da parte del club partenopeo. areanapoli.it

Napoli, perché il mercato per Allegri è partito a rilento: rosa extralarge da 46 giocatori, i casi spinosi di De Bruyne e LukakuLe difficoltà nel chiudere gli affari Khalaili e Gila nascondono alcune problematiche ... msn.com