Rosa Napoli 2026-2027 | giocatori confermati acquisti cessioni e numeri maglia

Notizia in breve

Per la stagione 2026-2027, la rosa del Napoli include giocatori confermati e nuovi acquisti effettuati durante l’estate. Sono state effettuate alcune cessioni e sono stati assegnati i numeri di maglia ai nuovi arrivati e ai giocatori già presenti nel roster. La formazione si è consolidata con le conferme e le novità dell’estate, senza modifiche sostanziali rispetto alle stagioni precedenti. I dettagli sui singoli giocatori e le eventuali variazioni sono stati comunicati ufficialmente.