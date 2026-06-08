Rosa Napoli 2026-2027 | giocatori confermati acquisti cessioni e numeri maglia

Da spazionapoli.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione 2026-2027, la rosa del Napoli include giocatori confermati e nuovi acquisti effettuati durante l’estate. Sono state effettuate alcune cessioni e sono stati assegnati i numeri di maglia ai nuovi arrivati e ai giocatori già presenti nel roster. La formazione si è consolidata con le conferme e le novità dell’estate, senza modifiche sostanziali rispetto alle stagioni precedenti. I dettagli sui singoli giocatori e le eventuali variazioni sono stati comunicati ufficialmente.

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La rosa del Napoli per la stagione 2026-2027: tutti i giocatori confermati, gli acquisti dell’estate 2026, le cessioni e i numeri di maglia. Aggiornato in tempo reale durante il calciomercato. La stagione 2026-2027 vedrà il Napoli protagonista del calciomercato estivo dopo aver conquistato il quarto Scudetto della storia nella stagione 2024-25. Con un nuovo allenatore in panchina e diversi contratti in scadenza nel 2027, la dirigenza guidata da Giovanni Manna sta costruendo la squadra del futuro.? Aggiornamento calciomercato: questo articolo viene aggiornato quotidianamente durante la sessione estiva di mercato (giugno-agosto 2026). Torna spesso per trovare le ultime notizie su acquisti e cessioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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