Un uomo di 43 anni ha sottratto il mitra del busto di San Gennaro al Duomo di Napoli. È entrato questa mattina e si è avvicinato all’altare dove si trova il busto, poi ha preso il copricapo. La polizia è intervenuta e ha fermato il soggetto poco dopo. La scena si è svolta senza resistenza. Il mitra è stato recuperato e riconsegnato. La cattedrale è stata evacuata durante le operazioni di sicurezza.

Questa mattina, un 43enne extracomunitario è entrato nel Duomo di Napoli. Ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra. Si è avvicinato alla statua, ha agguantato il prezioso copricapo vescovile e si è allontanato. Il custode se n’è accorto e ha allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato il soggetto grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via radio la pattuglia dell’Esercito. Questi hanno seguito le indicazioni dell’operatore e bloccato il 43enne. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e arrestato l’uomo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, follia al Duomo di Napoli: 43enne ruba mitra del busto di San Gennaro

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