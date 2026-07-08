Napoli Fontana | La libertà di parola principio essenziale della democrazia

Notizia in breve

Un rappresentante politico ha espresso solidarietà ai partecipanti di un evento a Napoli, sottolineando che il confronto, anche se acceso, non deve mai impedire ad altri di parlare. Ha ricordato che la libertà di parola è un principio fondamentale della democrazia. La dichiarazione è stata rivolta ai politici e ai cittadini presenti all’iniziativa nella città campana.