Napoli Fontana | La libertà di parola principio essenziale della democrazia
Un rappresentante politico ha espresso solidarietà ai partecipanti di un evento a Napoli, sottolineando che il confronto, anche se acceso, non deve mai impedire ad altri di parlare. Ha ricordato che la libertà di parola è un principio fondamentale della democrazia. La dichiarazione è stata rivolta ai politici e ai cittadini presenti all’iniziativa nella città campana.
NAPOLI – “Rivolgo la mia solidarietà ai rappresentanti politici del campo largo e ai cittadini presenti questa sera all’iniziativa di Napoli. Il confronto, anche quando è acceso, non può mai tradursi nel tentativo di impedire ad altri di prendere la parola. La libertà di manifestare le proprie idee è un principio essenziale della democrazia”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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