Festa della Repubblica delegazione di sindaci a Roma | Celebriamo la libertà e la democrazia

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione di sindaci siciliani si è recata oggi a Roma per partecipare alle celebrazioni della Festa della Repubblica. Guidata dal presidente dell’Anci Sicilia, il gruppo ha assistito alla parata del 2 giugno, che si svolge nell’occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La visita è stata organizzata per celebrare la ricorrenza e ricordare la storia della Repubblica.

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Una delegazione di sindaci siciliani, guidata dal presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, ha raggiunto oggi Roma per le celebrazioni della Festa della Repubblica e la tradizionale parata del 2 giugno in occasione nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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