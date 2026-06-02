Festa della Repubblica delegazione di sindaci a Roma | Celebriamo la libertà e la democrazia
Una delegazione di sindaci siciliani si è recata oggi a Roma per partecipare alle celebrazioni della Festa della Repubblica. Guidata dal presidente dell’Anci Sicilia, il gruppo ha assistito alla parata del 2 giugno, che si svolge nell’occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La visita è stata organizzata per celebrare la ricorrenza e ricordare la storia della Repubblica.
Una delegazione di sindaci siciliani, guidata dal presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, ha raggiunto oggi Roma per le celebrazioni della Festa della Repubblica e la tradizionale parata del 2 giugno in occasione nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Una delegazione di sindaci siciliani, guidata dal presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, partecipa oggi a Roma alle celebrazioni della Festa della Repubblica e alla tradizionale parata del 2 giugno - Facebook facebook
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