Festa della Repubblica delegazione di sindaci a Roma | Celebriamo la libertà e la democrazia

Notizia in breve

Una delegazione di sindaci siciliani si è recata oggi a Roma per partecipare alle celebrazioni della Festa della Repubblica. Guidata dal presidente dell’Anci Sicilia, il gruppo ha assistito alla parata del 2 giugno, che si svolge nell’occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La visita è stata organizzata per celebrare la ricorrenza e ricordare la storia della Repubblica.