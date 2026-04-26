I valori di libertà e giustizia veri fondamenti della democrazia

Il 25 aprile celebra la liberazione e la fine dell’occupazione nazifascista in Italia. Quest’anno si ricordano 81 anni da quell’evento, un anniversario che mantiene vivo il senso di libertà e di giustizia, valori alla base della democrazia. La ricorrenza vede partecipazioni e cerimonie in diverse città, con momenti di riflessione e commemorazione. La data resta un’occasione per ricordare le battaglie passate e mantenere vivi quei principi fondamentali.

Ottantuno anni e non sentirli. Proprio perché il 25 Aprile icona di libertà deve essere sempre giovane. Ieri giornata di tante manifestazioni nell’ Empolese Valdelsa. A Empoli, la cerimonia è cominciata con la celebrazione della messa nella Collegiata di Sant’Andrea, officiata dal proposto don Guido Engels. Poi il corteo ha attraversato le strade del centro storico fino a piazza XXIV Luglio, dove il sindaco Alessio Mantellassi ha deposto la prima corona d’alloro ed è intervenuto dando il via alle celebrazioni. Sono seguiti gli interventi di Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa e Roberto Franchini, presidente Anpi Empoli. Presenti alla cerimonia autorità civili e militari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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