Un uomo di 43 anni è entrato nel Duomo di Napoli, ha avvicinato la statua di San Gennaro e ha rubato il copricapo. Dopo aver preso l’oggetto, si è dato alla fuga, ma è stato subito inseguito da alcune persone presenti. La polizia è intervenuta e ha arrestato il 43enne poco dopo.

Un uomo è entrato nel Duomo Napoli, si è avvicinato alla statua di San Gennaro, ha rubato il copricapo e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, un 43enne di origine straniera, la scena non è passata inosservata. Il custode ha lanciato l'allarme: l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito, che lo ha rincorso e bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il ladro è stato arrestato: dovrà rispondere di tentato furto aggravato., Mischiandosi tra i fedeli e turisti, il 43enne ha camminato tra le navate del Duomo, ha raggiunto l'altare della Cappella dedicata al patrono di Napoli e ha allungato le mani verso il busto di San Gennaro, completo di mitra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, entra nel Duomo e ruba il copricapo di San Gennaro: rincorso e arrestato 43enne

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