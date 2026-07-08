Una donna ha denunciato di essere stata violentata in piazza Municipio, Napoli. La vittima ha indicato l’uomo alle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato subito dopo. La vicenda si è verificata martedì 7 luglio e l’uomo è stato fermato con l’accusa di aver palpeggiato una giovane. La donna ha fornito agli agenti dettagli utili per l’arresto. La Polizia ha confermato l’intervento e il fermo dell’uomo sul posto.

Paura nella serata di ieri, martedì 7 luglio, in piazza Municipio, a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale dopo aver palpeggiato una giovane. In manette è finito un 42enne irregolare sul territorio nazionale, denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'episodio è avvenuto durante i servizi di ordine pubblico predisposti nella zona di piazza Municipio. Gli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile di Napoli hanno notato una ragazza in evidente stato di agitazione che indicava un uomo intento ad allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, donna violentata in piazza Municipio, la vittima lo indica agli agenti e lo fa arrestare

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