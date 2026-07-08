Massimiliano Allegri ha deciso il portiere titolare del Napoli per la prossima stagione. La scelta riguarda tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, con il tecnico che dovrà ufficializzare il nome prima dell'inizio del campionato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla decisione o sui tempi di annuncio. La decisione di Allegri influenzerà la rosa dei partenopei nei prossimi mesi.

Massimiliano Allegri ha già scelto il titolare del Napoli in vista della prossima stagione con il nuovo tecnico dei partenopei chiamato a decidere tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Vanja Milinkovic Savic verso l’addio al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante la scorsa stagione c’è stato un dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic per quello che riguarda la porta del Napoli con Antonio Conte che, soprattutto nel finale di stagione, ha deciso di affidarsi al serbo per proteggere i pali azzurri. Secondo quanto affermato da Il Mattino, però, Massimiliano Allegri non sarebbe della stessa idea. L’allenatore livornese, infatti, avrebbe dato l’ok alla cessione di Milinkovic-Savic, valutato circa 20 milioni di euro, con l’ex Torino che sarebbe finito nel mirino dell’Hull City e del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Napoli, capitolo portiere: Allegri ha scelto il titolare

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