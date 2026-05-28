allegri al napoli de laurentiis ha scelto il nuovo allenatore

Il Napoli ha annunciato il nuovo allenatore, scelto dal presidente dopo settimane di trattative. L’ex tecnico è stato confermato con un contratto triennale. La decisione arriva dopo il divorzio con il precedente allenatore, ufficializzato poche settimane fa. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata dell’accordo è stato comunicato. La società ha ringraziato il tecnico uscente e ha confermato l’intenzione di puntare sulla nuova guida tecnica per la prossima stagione.

Napoli, 28 maggio 2026 - Una saga a puntate che si arricchisce ogni giorno di un tassello verso lo scacco matto: la giornata di giovedì doveva essere cruciale per il domino delle panchine che sta riguardando i piani altissimi della Serie A e lo è stata, perché nella mattinata è arrivato il prevedibile divorzio tra Vincenzo Italiano e il Bologna, avvenuto con una risoluzione consensuale e in un clima di (apparente) serenità reciproca. Una mossa che, a distanza, potrebbe riguardare pure il Napoli, o forse no, perché con il passare delle ore le preferenze di Aurelio De Laurentiis in quello che è diventato un vero e proprio testa a testa si stanno indirizzando sempre di più verso Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Shock Ribaltone Napoli!Allegri Pronto! Manna Chiude il Colpo

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