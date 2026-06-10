Provedel ha scelto il suo futuro | vuole l’Inter! Per il portiere il capitolo Lazio è finito

Il portiere ha deciso di trasferirsi all’Inter, lasciando ufficialmente il suo ruolo nella Lazio. Non sono stati forniti dettagli sulla trattativa o sui tempi del trasferimento. La scelta è stata confermata senza ulteriori commenti ufficiali. La Lazio non ha ancora rivelato se ci siano state offerte ufficiali o negoziati in corso. La decisione del portiere segna la fine del suo percorso con la squadra biancoceleste.

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