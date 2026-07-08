Napoli Basket l’urna di Eurocup | c’è il Bourg campione in carica

Da ilnapolista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è anche un derby per il Napoli Basket in Eurocup. Il Napoli Basket celebra il suo attesissimo ritorno sul palcoscenico europeo a vent’anni dall’ultima volta conoscendo ufficialmente le avversarie del proprio cammino continentale. Il sorteggio della Regular Season della BKT EuroCup, svoltosi questa mattina presso la sede dell’ECA a Barcellona, ha inserito gli azzurri nel Gruppo C, un raggruppamento stimolante e ricco di insidie. Sulla strada dei partenopei ci saranno i francesi del Cosea JL Bourg-En-Bresse, campioni in carica della competizione, i turchi del Tofas Bursa, i montenegrini del Buducnost Voli Podgorica, i lituani del Neptunas Klaipeda, i tedeschi dei Niners Chemnitz, i polacchi dello Slask Wroklav e un derby tutto italiano con la Dolomiti Energia Trentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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