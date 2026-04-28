Il JL Bourg-en-Bresse ha conquistato il titolo di campione di EuroCup nella stagione 2025-2026 dopo aver battuto il Besiktas nella serie finale. La squadra ha vinto la partita di ritorno, giocata in trasferta a Istanbul, con il punteggio di 72-60, consolidando così il risultato dell’andata in favore. Con questa vittoria, il club si è aggiudicato il trofeo, chiudendo la serie con una vittoria complessiva.

Dopo la vittoriosa andata a Istanbul per 60-72, il Cosea JL Bourg-en-Bresse si laurea campione di EuroCup per la stagione 2025-2026. Battuto anche in gara-2 il Besiktas per 73-71 al termine di un match nel quale, come all’andata, Adam Mokoka è stato mattatore, questa volta con 17 punti e 10 rimbalzi. Nel suo caso è arrivato anche un aiuto da Kevin Kokila, 18 punti alla fine. Ma l’eroe della notte è proprio Mokoka, che con una penetrazione dal lato destro con elegante appoggio al vetro a 1?1 dalla fine sigla il 73-71 conclusivo a favore di Bourg-en-Bresse. Il tutto dopo una vana rimonta del Besiktas, che fra l’altro nel percorso fino alla finale aveva battuto (con più di una situazione dubbia) Trento nel quarto di finale in gara secca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: il JL Bourg-en-Bresse vince l’EuroCup 2025-2026. Battuto il Besiktas nella serie finale

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