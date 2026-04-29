I francesi di Bourg conquistano l' Eurocup | Besiktas ko a 1 dalla sirena Ora il sogno Eurolega

I francesi di Bourg hanno vinto l'Eurocup battendo il Besiktas in casa, con Mokoka che ha deciso la partita segnando il canestro decisivo a un secondo dalla fine, portando il punteggio sul 73-71. La serie si è conclusa con questa vittoria dopo aver vinto anche in gara 1 a Istanbul. Ora il team si prepara a tentare la qualificazione in Eurolega.

Due anni dopo la finale persa contro Parigi, Bourg-en-Bresse vince l’Eurocup superando il Besiktas 2-0 nella serie finale. I francesi si prenderebbero così anche il pass per l’Eurolega della prossima stagione, un tema delicato che la società sta già affrontando. Gara 2 finisce 73-71 e il primo titolo europeo del club arriva grazie a un canestro in penetrazione di Adam Mokoka a 1” dalla fine. Mokoka ha dominato entrambe le partite: i 14 punti in gara 1, oltre alla doppia doppia da 17+10 nella seconda sfida, gli sono valsi il meritato titolo di Mvp della finale. Era stato profetico nelle sue dichiarazioni prima della serie: “Sono venuto a Bourg per avere più responsabilità.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I francesi di Bourg conquistano l'Eurocup: Besiktas ko a 1" dalla sirena. Ora il sogno Eurolega Notizie correlate Basket: il JL Bourg-en-Bresse vince l’EuroCup 2025-2026. Battuto il Besiktas nella serie finaleDopo la vittoriosa andata a Istanbul per 60-72, il Cosea JL Bourg-en-Bresse si laurea campione di EuroCup per la stagione 2025-2026. Eurocup: il sogno di Trento svanisce all'ultimo secondo. Besiktas in semifinaleIstanbul (Turchia), 18 marzo 2026 – Si interrompe all’ultimo secondo del quarto di finale il cammino in europeo della Dolomiti Energia Trento, che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: BM DA EUROCUP/ Capolavoro Bourg: EuroCup in bacheca con la magia finale di Mokoka - di Eugenio Petrillo; Eurocup: Bourg domina in casa del Besiktas e vede il trofeo; Bourg-Besiktas, gara-2 finale EuroCup: francesi a un passo dal titolo, Alimpijevic ci crede; Finali EuroCup: Besiktas sconfitto ancora, il Bourg è campione. DIRETTA/ Bourg en Bresse Trento (risultato 73-91): super vittoria delle aquile! (9 dicembre 2025)Il terzo quarto inizia come il secondo con una tripla di Jakimovski ad allungare il vantaggio di Trento. Da qui, però, si risvegliano i francesi che infilano undici punti in tre minuti e accorciano il ... ilsussidiario.net Besikta?-Bourg diretta tv: dove guardare lo streaming live gratisLo streaming gratis della gara Be?ikta?-Bourg: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365 ... msn.com La favola dell'anno è quella del JL Cosea Bourg-en-Bresse: i francesi vincono l'Eurocup battendo il Besiktas nella serie finale per 2 a 0. I turchi di Alimpijevic erano la squadra favorita per strappare il pass per l'Eurolega ma si devono arrendere all'ex NBA e Re - facebook.com facebook Bourg vince l'Eurocup e si guadagna il posto in Eurolega x.com