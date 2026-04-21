Perugia studentessa precipita da una finestra al Giordano Bruno | soccorsi complessi è cosciente

Questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Perugia, una studentessa nata nel 2010 è caduta da una finestra al secondo piano dell’edificio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure e trasportando la ragazza in ospedale. La giovane è risultata essere cosciente durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è al momento sotto indagine.

Momenti di forte apprensione questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno”, dove una studentessa nata nel 2010 è precipitata da una finestra situata al secondo piano dell’edificio. L’allarme è scattato martedì mattina, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto l’immediato invio di una squadra operativa dalla sede centrale, supportata da un’autoscala, per raggiungere rapidamente il punto dell’intervento e garantire le operazioni di recupero in sicurezza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità, la giovane sarebbe caduta dall’apertura al secondo piano, impattando durante la discesa su una tettoia sottostante.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, studentessa precipita da una finestra al “Giordano Bruno”: soccorsi complessi, è cosciente Notizie correlate Studentessa precipita da una finestra a scuola ad Ascoli, 14enne in gravi condizioniUna studentessa di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da... Leggi anche: Sedia lanciata da una finestra, ferita una studentessa a La Spezia