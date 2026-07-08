È un momento davvero difficile quello che sta affrontando Nadia Mayer, star di Casa a Prima Vista. La famosa agente immobiliare si è infatti operata per un tumore alla pelle e in questo momento si trova in convalescenza. Decisa a voler sensibilizzare le persone sull'argomento, la Mayer ha deciso di raccontare la sua storia nella speranza che possa servire anche ad altri. Proprio per questo motivo ha deciso di lasciare un importante messaggio sul suo profilo Instagram, seguito da 168mila utenti. L'ex modella di origine trentina si è mostrata senza trucco e con un cerotto bianco sul lato sinistro del naso, lì dove si trovava il tumore rimosso. Sulla testa, la Mayer indossava un cappellino con la scritta "Nadia solution". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nadia Mayer operata per un tumore alla pelle: cos'è il basalioma che ha colpito la star di "Casa a Prima Vista"

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Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma, cos'è il tumore della pelle e come riconoscerloNadia Mayer, nota volto televisivo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle.

Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: “Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo”Nadia Mayer, agente immobiliare, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle, identificato come un basalioma.

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