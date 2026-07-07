Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle | Ho un basalioma pensavo fosse un foruncolo

Nadia Mayer, agente immobiliare, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle, identificato come un basalioma. La donna ha spiegato di aver inizialmente scambiato la lesione per un foruncolo. L’operazione è stata effettuata in seguito alla diagnosi. La paziente ha riferito di aver notato una macchia sul naso, che si è rivelata essere un tumore cutaneo.

Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, ha raccontato di essere stata operata per un tumore della pelle: "Ho una macchiolina sul naso che abbiamo scoperto essere un basalioma. Pensavo fosse un foruncolino e ho aspettato troppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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