Nadia Mayer operata al naso per un tumore della pelle un basalioma | Pensavo fosse un foruncolo ho atteso troppo - VIDEO

Nadia Mayer, protagonista di Casa a Prima Vista, è stata sottoposta a un intervento chirurgico al naso per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle. La donna ha detto di aver inizialmente pensato che la lesione fosse un foruncolo e di aver aspettato troppo prima di intervenire. Ha inoltre invitato a prestare attenzione alla prevenzione dermatologica.

La protagonista di Casa a Prima Vista racconta l’intervento al naso e invita alla prevenzione dermatologica L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista su Real Time, Nadia Mayer, è stata operata al naso per un tumore della pelle, un basalioma. L'ex modella di origine trentina ha deciso di cond. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: “Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo”Nadia Mayer, agente immobiliare, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle, identificato come un basalioma.

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Nadia Mayer operata per un tumore alla pelle: cos'è il basalioma che ha colpito la star di Casa a Prima Vista x.com

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