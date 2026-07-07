Nadia Mayer operata per un basalioma al naso | Pensavo fosse un foruncolino invece era un tumore

Nadia Mayer, volto noto di Casa a prima vista, ha raccontato sui social di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle, localizzato sul lato del naso. L’agente immobiliare ha condiviso con i suoi follower il percorso affrontato, spiegando l’importanza della prevenzione e dei controlli dermatologici. Nei giorni scorsi Nadia Mayer aveva già anticipato la necessità dell’operazione, invitando i suoi follower a non sottovalutare macchie o cambiamenti della pelle. “Buongiorno a tutte, vi volevo comunicare che a breve purtroppo dovrò subire un intervento al naso perché qui ho una macchiolina... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: “Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo”Nadia Mayer, agente immobiliare, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle, identificato come un basalioma.

Temi più discussi: Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo; Nadia Mayer e l'operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: Guardate che bel livido viola. Come sta - Il video; Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle | Ho un basalioma pensavo fosse un foruncolo.

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