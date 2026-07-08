Nadia Mayer di Casa a Prima Vista da un foruncolino a un basalioma | l’errore che non doveva fare e come sta ora

Nadia Mayer, volto noto di Casa a Prima Vista, ha raccontato di aver trascurato un foruncolo che si è trasformato in un basalioma. La donna ha spiegato di aver evitato di consultare un medico in tempo, portando a un peggioramento della condizione. Ora, si trova sotto trattamento e ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare sui controlli della pelle. La sua storia è stata pubblicata sui social, accompagnata da aggiornamenti sul suo stato di salute.

Nadia Mayer, uno dei volti più amati di Casa a Prima Vista su Real Time, ha deciso di condividere con i suoi follower un momento delicato e personale della sua vita. L’agente immobiliare, nota per la sua schiettezza e professionalità nel programma che ha conquistato milioni di italiani, si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle che si era sviluppato sul naso. La scoperta è arrivata quasi per caso, come spesso accade in questi casi. Quella che sembrava una piccola imperfezione, un banale foruncolo destinato a sparire nel giro di qualche giorno, si è rivelata invece qualcosa di molto più serio. Un campanello d’allarme che Nadia ha deciso di trasformare in un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutti coloro che la seguono quotidianamente sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Concerto 1 Maggio 2026: Nadia Mayer saluta i fan di casa a prima vista con il salutatore

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Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma, cos'è il tumore della pelle e come riconoscerloNadia Mayer, nota volto televisivo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle.

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