Una donna ha scoperto di avere un basalioma, un tumore della pelle, invece di un foruncolo. È risultata con un occhio viola, che si è coperta per motivi estetici. Ha spiegato di ricevere molte richieste sul suo stato di salute dopo l’intervento chirurgico. La donna ha mostrato l’occhio, ma si è riparata il volto per non mostrare l’area trattata. Nessun dettaglio sulla durata della degenza o sui trattamenti successivi.

“In molti mi state chiedendo come sta andando la mia degenza post operatoria. Come potete vedere, sono bella viola nell’occhio però mi copro perché non mi pare carino farvi vedere “. Con queste parole, pronunciate in un video pubblicato su TikTok il 5 luglio, Nadia Mayer ha rotto il silenzio per mostrare le prime conseguenze visibili del delicato percorso medico affrontato negli ultimi giorni. L’apprezzata agente immobiliare e volto televisivo di Real Time ( Casa a Prima Vista, Open House ) si è inizialmente presentata ai propri follower in una veste inedita, indossando un cappellino e una mascherina per coprire parzialmente il viso e i vistosi ematomi scaturiti dall’operazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse un foruncolino, invece era un basalioma, un tumore della pelle. Sono bella viola nell’occhio, mi copro perché non mi pare carino farvi vedere”: così Nadia Mayer di Casa a Prima Vista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nadia Mayer e l’operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: «Guardate che bel livido viola». Come sta – Il videoNadia Mayer ha condiviso sui social il suo recupero dopo un intervento chirurgico al naso per rimuovere un basalioma.

Nadia Mayer da “Casa a prima vista” a testimonial per le pompe funebri: “Vendesi seminterrato. Vicinato silenzioso” e “Vendesi Loft vista cielo”Nadia Mayer, nota per aver partecipato a “Casa a prima vista” su Real Time, ha recentemente intrapreso una nuova attività come testimonial per...

Temi più discussi: Mi copro, non mi pare carino farvi vedere. Nadia Mayer (storico volto di Casa a Prima Vista) rompe il silenzio sul basalioma; Nadia Mayer e l'operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: Guardate che bel livido viola. Come sta - Il video; Nadia Mayer parla del basalioma: come sta dopo l’intervento.

Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un fruncoloNadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, ha raccontato di essere stata operata per un tumore della pelle: Ho una macchiolina sul naso ... fanpage.it

Nadia Mayer parla del basalioma: come sta dopo l’interventoNadia Mayer, volto storico di Casa a Prima Vista, ha parlato su TikTok e Instagram della sua degenza post operatoria dopo l’intervento per un ... bigodino.it