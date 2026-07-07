Le Mura ha annunciato il ritorno di Pistolesi come nuovo allenatore. La squadra sta lavorando intensamente per preparare la prossima stagione di Serie B femminile. Il club si sta concentrando sulla definizione della rosa e sulla preparazione atletica, con l’obiettivo di essere pronta per l’inizio del campionato. Le attività si svolgono in vista della presentazione ufficiale della squadra.

Continua il lavoro incessante per il Green Le Mura Spring, per cercare di completare il prima possibile il poster che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B femminile. Il ds Imma Gentile insieme al nuovo presidente Luca Filippetto stanno già tessendo la trama della nuova squadra che sarà ben presto agli ordini di coach Marco Pistolesi. E proprio dal coach livornese la società biancorossa ha deciso di ripartire con un contratto biennale, per continuare assieme a lui questo percorso di crescita. Un campionato quello concluso da poco più di un mese, che ha vinto il Green Le Mura Spring, dominare dietro a Firenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Mura riparte da Pistolesi. Così il mercato entra già nel vivo

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Le Mura riparte da Pistolesi. Così il mercato entra già nel vivoContinua il lavoro incessante per il Green Le Mura Spring, per cercare di completare il prima possibile il poster che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B femminile. lanazione.it