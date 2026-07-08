musica e poesia nel labirinto di lavanda al tramonto tra le emozioni

Il 12 luglio alle 20 si terrà nel labirinto di lavanda più grande d’Italia un evento che combina musica e poesia. L’installazione si ispira al disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame de Chartres e trae ispirazione dal cammino iniziatico dei Templari. L’iniziativa si svolge al tramonto in un ambiente caratterizzato dal profumo della lavanda e dall’atmosfera suggestiva del giardino.

Padova, 8 luglio 2026 Musica e parole tra il profumo della lavanda. E’ l’iniziativa che si svolgerà il 12 luglio, alle 20, nel labirinto di lavanda più grande d’Italia, che si ispira al disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame de Chartres, cammino iniziatico dei Templari. Andrew Faber in ’Empatia – l’arte di saper abitare le emozioni’, il titolo dell’evento che andrà in scena a Bovolenta, provincia di Padova, nell’azienda ‘Va Oltre’ di Valentina Galesso, presidente regionale Donne Coldiretti. Sai qual è la cosa più difficile oggi? Alzarsi la mattina e non diventate cattivi come il mondo. Siate ribelli, scegliete la gentilezza. Con queste parole si apre: ’Empatia – l’arte di saper abitare le emozioni’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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