Aperitivo al tramonto tra i campi di lavanda a Fiesso d’Artico il 2 giugno

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, alle 18, si terrà l’evento “Aperitivo al tramonto in Lavanda del Brenta” a Fiesso d’Artico. L’appuntamento si svolge tra i campi di lavanda, offrendo un momento di relax tra i colori e i profumi della fioritura. L’evento è aperto al pubblico e prevede un aperitivo durante il tramonto, in un contesto naturale e suggestivo. La partecipazione è prevista a partire dalle ore 18.