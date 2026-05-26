Aperitivo al tramonto tra i campi di lavanda a Fiesso d’Artico il 2 giugno
Il 2 giugno 2026, alle 18, si terrà l’evento “Aperitivo al tramonto in Lavanda del Brenta” a Fiesso d’Artico. L’appuntamento si svolge tra i campi di lavanda, offrendo un momento di relax tra i colori e i profumi della fioritura. L’evento è aperto al pubblico e prevede un aperitivo durante il tramonto, in un contesto naturale e suggestivo. La partecipazione è prevista a partire dalle ore 18.
Martedì 2 giugno 2026 dalle ore 18 torna l’atmosfera suggestiva di Aperitivo al tramonto in Lavanda del Brenta, appuntamento immerso nei colori e nei profumi della fioritura della lavanda a Fiesso d’Artico.L’evento si svolgerà da Lavanda del Brenta con ingresso gratuito e proporrà aperitivi al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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