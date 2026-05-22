Sfumature di lavanda | speciale sole donne nel più grande labirinto di lavanda d' Italia

Sabato 4 luglio si apre un ciclo di uscite estive rivolto esclusivamente alle donne, organizzato nel più grande labirinto di lavanda d'Italia. L'evento si svolge in un contesto caratterizzato da profumi di lavanda e atmosfere estive, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva tra natura e libertà. La proposta prevede visite guidate e attività pensate per un pubblico femminile, in un luogo noto per le sue sfumature viola e il paesaggio suggestivo.

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