Sfumature di lavanda | speciale sole donne nel più grande labirinto di lavanda d' Italia
Sabato 4 luglio si apre un ciclo di uscite estive rivolto esclusivamente alle donne, organizzato nel più grande labirinto di lavanda d'Italia. L'evento si svolge in un contesto caratterizzato da profumi di lavanda e atmosfere estive, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva tra natura e libertà. La proposta prevede visite guidate e attività pensate per un pubblico femminile, in un luogo noto per le sue sfumature viola e il paesaggio suggestivo.
«Sabato 4 luglio prende il via il nostro ciclo di uscite estive dedicate esclusivamente alle donne, con una proposta che profuma d'estate, natura e libertà. Ci aspetta una mattinata speciale nel più grande labirinto di lavanda d'Italia, immerso nella quiete della campagna veneta. Un luogo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Conto alla rovescia per il labirinto di lavanda, si aprono le porte sul cammino dei TemplariPadova, 10 maggio 2026 – E’ il labirinto di lavanda più grande d'Italia, si ispira al disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame des...
L'arcivescovo Gambelli celebra messa nel carcere di Sollicciano. Il rito della lavanda dei piediFirenze, 3 marzo 2026 – "Vorrei lavare i piedi di ognuno di voi, perché ciascuno si sentisse amato", ma tutti i presenti sono rappresentati da un...