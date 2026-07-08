Meta ha annunciato un nuovo progetto di intelligenza artificiale chiamato Muse Image, che mira ad integrare le sue funzionalità con le piattaforme social. La mossa arriva come risposta alle iniziative di OpenAI e Google nel settore dell’AI. L’obiettivo è sviluppare strumenti che migliorino l’interazione e l’esperienza utente sui social network, senza rivelare dettagli specifici sui tempi o le modalità di implementazione.

Meta è da tempo considerata uno dei grandi player dell’intelligenza artificiale, ma il suo peso reale nel settore non è ancora del tutto percepito dal grande pubblico. L’impressione diffusa è che l’azienda guidata da Mark Zuckerberg abbia scelto deliberatamente di lavorare lontano dai riflettori, costruendo fondamenta tecnologiche prima ancora di presentare prodotti destinati al grande pubblico. Una strategia che oggi inizia a mostrare i suoi frutti. Con il lancio di Muse Image e l’anteprima di Muse Video, questa fase di preparazione sembra arrivata a maturazione, e l’ingresso in scena promette di essere in grande stile, soprattutto per l’utenza consumer che ogni giorno popola Instagram, WhatsApp e Facebook. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Muse Image, la risposta di Meta a OpenAI e Google punta tutto sull’integrazione con i social

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