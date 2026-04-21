Social così la condanna di Meta e Google riscriverà le regole

Un tribunale statunitense ha emesso una condanna contro le principali società del settore tecnologico, aprendo la strada a possibili conseguenze legali e regolamentari. La decisione potrebbe influenzare le indagini in corso di autorità europee su altre piattaforme e favorire una discussione più ampia sul controllo dei contenuti digitali. Nel frattempo, si avvicina una votazione riguardante una proposta di legge sulla gestione delle comunicazioni online.

C’è un prima e un dopo nella storia dei social network. A fare da spartiacque è la sentenza del 25 marzo scorso del Tribunale di Los Angeles nella causa rubricata al numero JCCP 5255. Le nuove regole le ha dettate una ragazza di 20 anni, nome di fantasia Kaley, assistita dall’avvocato Mark Lanier, che ha portato in giudizio Meta e Google per ansia, dismorfismo, autolesionismo, ingenerati, secondo la giuria, dagli scroll infiniti su Instagram e YouTube che usava da quando aveva nove e sei anni. Il verdetto è arrivato dopo nove giorni e quaranta ore di camera di consiglio. I 12 giurati all’unanimità hanno condannato i due giganti del web a risarcire complessivamente 3 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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