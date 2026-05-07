Meta punta su Muse Spark | l’agente IA per automatizzare la vita digitale

Meta ha presentato Muse Spark, un nuovo agente di intelligenza artificiale progettato per automatizzare diverse attività nella vita digitale. Questa tecnologia sarà in grado di gestire dati sensibili come quelli sanitari e finanziari, offrendo servizi senza bisogno di supervisione umana. La società ha annunciato che Muse Spark potrà svolgere compiti di gestione e assistenza in modo autonomo, rendendo più efficiente l'interazione con le piattaforme digitali.

? Cosa scoprirai Come farà Meta a gestire i tuoi dati sanitari e finanziari?. Quali compiti potrà svolgere l'agente Muse Spark senza supervisione umana?. Perché Zuckerberg sta tagliando il personale per finanziare l'intelligenza artificiale?. Come influirà il clone digitale di Zuckerberg sulla nostra percezione della realtà?.? In Breve Rilascio previsto modello Muse Spark nell'aprile 2026 per competere con Gemini e GPT-5. Taglio del 10% della forza lavoro entro fine mese per coprire costi infrastrutturali. Spese in conto capitale previste a 145 miliardi di dollari per l'anno corrente. Sviluppo avatar 3D tramite esperimenti con il clone digitale di Mark Zuckerberg.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta punta su Muse Spark: l’agente IA per automatizzare la vita digitale Notizie correlate Meta lancia Muse Spark: l’IA multimodale che sfida GPT e GeminiMark Zuckerberg ha lanciato Muse Spark, l’intelligenza artificiale di nuova generazione di Meta, nata da una ristrutturazione aziendale durata nove... IA: Meta lancia Muse Spark per dimenticare il flop di Llama 4(Adnkronos) – Mark Zuckerberg ha ufficialmente svelato il primo tassello della sua nuova strategia miliardaria per il settore dell’intelligenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meta progetta un assistente IA per i suoi oltre 3 miliardi di utenti; Meta prepara agenti IA per vita privata e aziende; Meta userà l’IA per trovare gli under 13: Ma non è riconoscimento facciale; Meta lavora a nuovi assistenti digitali: così intuitivi che anche i boomer sapranno usarli. Muse Spark è la nuova IA di Meta su cui Zuckerberg ha scommesso miliardiIl nuovo modello di intelligenza artificiale - gratuito e già disponibile su app e sito Meta AI, anche in Italia - è stato sviluppato dai Superintelligence ... repubblica.it Meta Muse Spark debutta come modello AI di punta destinato a superare e rimpiazzare LlamaLa statunitense Meta lancia negli USA Muse Spark, primo modello creato dai nuovi Superintelligence Labs guidati da Alexandr Wang. Disponibile tramite app e sito di Meta AI, il sistema multimodale con ... assodigitale.it #Meta ha rilasciato Muse Spark, nuovo modello linguistico di #AI che ha performance simili a quelli dei modelli più innovativi. Punti di forza: - integrazione spinta con Meta per fare ricerche approfondite su Facebook e Instagram - utilizzo di fino a 16 agenti in p - facebook.com facebook IL GRUPPO 'META' RILANCIA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PRESENTA 'MUSE SPARK' x.com