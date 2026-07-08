A Mulazzo è stato aperto il 'Magra Beach', un’area dedicata al cicloturismo. La località offre percorsi per bici lungo il fiume, con viste paesaggistiche e punti di sosta dedicati a arte e gastronomia. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, con la presenza di amministratori locali e operatori del settore. La struttura include spazi per il ristoro e servizi per ciclisti, mentre i percorsi sono segnalati e accessibili tutto l’anno.

A caccia di paesaggi, storia, arte e cucina, la fatica della pedalata si trasforma nel divertimento dell’anima. E gli appassionati delle due ruote, in vacanza con le loro bike, sono sempre più numeroso: plotoni di ciclisti alla ricerca di emozioni che vogliono ripercorrere le antiche strade oppure i tratturi quasi sconosciuti della civiltà contadina tra monti e colline che digradano verso la Magra. Per tutti gli appassionati di questa declinazione di turismo ora si apre una prospettiva nuova nel Comune di Mulazzo. Non solo borghi: la magia dell’ambiente è anche in riva al fiume Magra. E tra le perle di Mulazzo si nasconde un piccolo paradiso naturale: ‘Magra Beach’, luogo perfetto per chi cerca relax, natura incontaminata e un po’ di fresco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mulazzo lancia il ’Magra Beach’. Un paradiso per il cicloturismo

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