Tommaso Paradiso sclera sul palco e lancia il microfono | è polemica | VIDEO

Durante un concerto a Napoli, l'artista ha avuto una reazione visibile a causa di problemi tecnici con l'audio. In un momento di frustrazione, ha lanciato il microfono sul palco, attirando l'attenzione dei presenti e suscitando commenti sui social. Il video dell'episodio è diventato virale, mostrando la scena in cui l’artista si sfoga con gesti decisi. La scena ha generato discussioni tra i fan e gli spettatori.

Tommaso Paradiso a Napoli, durante un concerto, ha lanciato sul palco il proprio microfono perché c'erano problemi di audio Sta facendo il giro del web una scena diTommaso Paradisodurante un suo concerto a Napoli dove, preso da un raptus di rabbia, lancia il suo microfono e si rivolge verso il suo staff. Il cantante si è arrabbiato per un problema tecnico ed ha deciso di sfogare la frustrazione in questo modo. Ma la scena ha lasciato atterriti tutti, soprattutto il mondo dei social che in queste ore sta commentando in maniera negativa il gesto dell’artista che“non è stato educato nei confronti di chi lavora per lui”. E’Spyit.ittra i primi a diffonder il video incriminato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tommaso Paradiso sclera sul palco e lancia il microfono: è polemica | VIDEO Notizie correlate Scatto d’ira al concerto di Napoli: Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi le scuse ma scoppia la polemica social (VIDEO)Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dello scorso giovedì 30 aprile, quando un imprevisto tecnico... Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblicoScatto d’ira per Tommaso Paradiso durante il concerto al Palapartenope di Napoli. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: Colpa del volume - Il video. Tommaso Paradiso interrompe il concerto e lancia il microfono per guastoTommaso Paradiso, microfono a terra al Palapartenope: cosa è accaduto davvero Il 1° maggio 2026, durante un concerto al Palapartenope di Napoli, il ca ... assodigitale.it Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblicoScatto d'ira di Tommaso Paradiso al Palapartenope: microfono a terra per un problema tecnico, poi le scuse al pubblico ... ilfattoquotidiano.it