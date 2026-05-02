Durante un concerto a Napoli, l'ex frontman di una band italiana ha lanciato il microfono in segno di protesta. L'episodio è avvenuto mentre si esibiva sul palco, suscitando scompiglio tra il pubblico presente. Successivamente, l'artista ha chiesto scusa per l'accaduto, spiegando di essere stato infastidito da alcuni comportamenti sul palco. L'incidente ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

Attimi di tensione a Napoli durante il concerto di Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti si è fatto prendere da un momento di rabbia nel corso della performance lanciando con forza il microfono: un gesto che ha lasciato disorientato il pubblico, lo stesso che fino a un secondo prima cantava con lui a squarciagola. Ma Paradiso, accorgendosi subito di aver esagerato, non ha lasciato che tutto scivolasse nel silenzio: si è fermato, si è scusato e ha spiegato cosa è successo, provando a ricucire il rapporto con chi era lì per lui. Tommaso Paradiso perde le staffe e lancia il microfono. Una serata insolita quella vissuta dai fan di Tommaso Paradiso durante il suo concerto a Napoli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tommaso Paradiso si arrabbia e lancia il microfono durante il concerto: le scuse

Tommaso Paradiso incontra Olly al suo concerto e si abbracciano

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Tommaso Paradiso, lancia il microfono sul palco: poi si scusa #tommasoparadiso x.com

Uno scatto di rabbia durante il concerto. Tommaso Paradiso ha preso le staffe durante il concerto al Palapartenope di Napoli, a causa di un imprevisto tecnico che ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. - facebook.com facebook