Un motociclista di 49 anni è morto dopo essere caduto in un fossato lungo via Nuova Moglianese, a Scorzè. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo e si è ribaltata.

SCORZÈ (VENEZIA) - Incidente mortale alle prime ore del pomeriggio in via Nuova Moglianese, a Scorzè. A perdere la vita Nicola Cercato, quarantanovenne del posto, che era in sella ad uno scooter. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sul posto i rilievi sono in mano ai carabinieri della stazione di Martellago. La dinamica Per motivazioni che sono ancora da comprendere l'uomo a bordo dello scooter avrebbe tentato di evitare la collisione con una macchina che in quel momento la precedeva. Nella manovra avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, che poi è finito nel fossato che costeggia la strada. I sanitari del Suem hanno cercato di rianimarlo sul posto, ma nonostante ogni tentativo l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Motociclista finisce nel fossato: Nicola Cercato muore a ?49 anni nella corsa in ospedale

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