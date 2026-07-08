Un motociclista di 49 anni è morto dopo essere caduto in un fossato durante una corsa in via Nuova Moglianese, a Scorzè. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Dopo la caduta, l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.

SCORZÈ (VENEZIA) - Incidente mortale alle prime ore del pomeriggio in via Nuova Moglianese, a Scorzè. A perdere la vita un quarantanovenne del posto, che era in sella ad uno scooter. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sul posto i rilievi sono in mano ai carabinieri della stazione di Martellago. La dinamica Per motivazioni che sono ancora da comprendere l'uomo a bordo dello scooter avrebbe tentato di evitare la collisione con una macchina che in quel momento la precedeva. Nella manovra avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, che poi è finito nel fossato che costeggia la strada. I sanitari del Suem hanno cercato di rianimarlo sul posto, ma nonostante ogni tentativo l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Motociclista finisce nel fossato: ?49enne muore durante la corsa in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CADE NEL BURRONE

Notizie e thread social correlati

Motociclista finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedaleUn uomo di 49 anni è deceduto dopo essere caduto in un fossato mentre guidava uno scooter in via Nuova Moglianese, a Scorzè.

Motociclista perde il controllo del mezzo e finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedaleUn uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo scooter e è caduto in un fossato lungo via Nuova Moglianese, a Scorzè.

Argomenti più discussi: Loreto Aprutino, finisce con l'auto in un fossato: uomo recuperato dall'elicottero del 118 [FOTO]; Diciannovenne finisce con l'auto nel fossato: due donne all'ospedale; Ennesima tragedia sulle strade, centauro di 27 anni si schianta contro un suv e perde la vita; Paura sull'Appia, centauro finisce nel fossato dopo impatto con auto.