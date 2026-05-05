Greta Scarano ha commentato l’ipotesi di un boicottaggio legato ai David di Donatello 2026, affermando che non avrebbe aderito perché avrebbe arrecato danno al cinema. La scena si è svolta durante un incontro tra i candidati ai premi e il Presidente della Repubblica, presso il Quirinale. La stessa attrice ha espresso chiaramente la sua posizione, sottolineando che il boicottaggio sarebbe stato dannoso per il settore cinematografico.

“No, non avrei aderito assolutamente al boicottaggio di questa, perché ci avrebbe credo fatto male”. Greta Scarano, a margine dell’incontro dei candidati ai David di Donatello 2026 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Credo che siamo un’industria che ha bisogno di unione e credo che sia appunto più importante esserci e dimostrare che ci teniamo alla nostra industria e che vogliamo continuare a lavorare, che è importante per noi che le istituzioni ci ascoltino e penso che sia giusto parlarne in queste occasioni e se avessimo voi portato non avremmo potuto dirlo, quindi è importante esserci”, ha sottolineato l’attrice.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David Donatello 2026, Greta Scarano: “Boicottaggio danneggerebbe il cinema”

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