Mostra del cinema di Venezia Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura
All’83ª Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice e regista Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos. La Scarano, nota per le sue interpretazioni sul grande schermo, prenderà il ruolo di presentatrice durante le due serate principali dell’evento cinematografico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e vedrà la partecipazione di numerosi attori e registi italiani e internazionali.
(Adnkronos) – Sarà l'attrice e regista Greta Scarano a guidare le cerimonie di apertura e chiusura dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. L’indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi, trova conferma da fonti cinematografiche interpellate dall’Adnkronos. La kermesse diretta da Alberto Barbera si terrà dal 2 al 12 settembre al Lido. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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