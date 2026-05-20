Mostra del cinema di Venezia Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura

All’83ª Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice e regista Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos. La Scarano, nota per le sue interpretazioni sul grande schermo, prenderà il ruolo di presentatrice durante le due serate principali dell’evento cinematografico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e vedrà la partecipazione di numerosi attori e registi italiani e internazionali.

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