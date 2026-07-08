Morto Salvatore Puccinelli Straccetta per il boss del Rione Traiano funerali vietati dal Questore

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto nella sua abitazione del Rione Traiano, stroncato da un infarto, Salvatore Puccinelli, 71 anni, capo dell'omonimo clan di camorra; il Questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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