Morto Salvatore Puccinelli Straccetta per il boss del Rione Traiano funerali vietati dal Questore
È morto nella sua abitazione del Rione Traiano, stroncato da un infarto, Salvatore Puccinelli, 71 anni, capo dell'omonimo clan di camorra; il Questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Morto il padre del boss pentito Alessandro Giannelli, vietati i funerali pubblici
Al Rione Traiano lo spacciatore investe sul marketing: bustine “alla moda” per attirare i clientiUn giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Soccavo di Napoli con oltre mezzo chilo di droga.
Si parla di: Napoli, arresto cardiaco fatale per Salvatore Puccinelli: il capo clan era ai domiciliari.
Morto Salvatore Puccinelli Straccetta, per il boss del Rione Traiano funerali vietati dal QuestoreÈ morto nella sua abitazione del Rione Traiano, stroncato da un infarto, Salvatore Puccinelli, 71 anni, capo dell'omonimo clan di camorra; il Questore ... fanpage.it
Camorra, morto il boss Salvatore Puccinelli: funerali vietati al rione TraianoNapoli - Si è spento all'alba di ieri, stroncato da un improvviso arresto cardiaco, Salvatore Puccinelli, l'uomo che per oltre tre decenni ha legato ... cronachedellacampania.it