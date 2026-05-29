Morto il padre del boss pentito Alessandro Giannelli vietati i funerali pubblici

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre del boss pentito Alessandro Giannelli è morto. Il Questore di Napoli ha emesso un divieto per i funerali pubblici di Giuseppe Giannelli. La decisione è stata presa poche ore dopo la comunicazione della scomparsa. Non sono stati autorizzati riti pubblici né manifestazioni aperte al pubblico. La famiglia ha organizzato funzioni private nel rispetto delle restrizioni vigenti.

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Il Questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici per Giuseppe Giannelli, padre di Alessandro, l'ex boss di Cavalleggeri da qualche mese collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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