Al Rione Traiano lo spacciatore investe sul marketing | bustine alla moda per attirare i clienti
Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Soccavo di Napoli con oltre mezzo chilo di droga. Durante l’operazione sono state sequestrate anche bustine sigillate e colorate, apparentemente pensate per attirare clienti, simili a confezioni “alla moda”. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’azione contro lo spaccio nel quartiere Traiano, noto per attività di questo tipo. La droga e le confezioni sono state sequestrate, e il ragazzo portato in caserma.
I carabinieri hanno arrestato un 21enne nel quartiere Soccavo, a Napoli; insieme a oltre mezzo chilo di stupefacenti, anche le confezioni sigillate e colorate per la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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