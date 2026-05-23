Al Rione Traiano lo spacciatore investe sul marketing | bustine alla moda per attirare i clienti

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Soccavo di Napoli con oltre mezzo chilo di droga. Durante l’operazione sono state sequestrate anche bustine sigillate e colorate, apparentemente pensate per attirare clienti, simili a confezioni “alla moda”. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’azione contro lo spaccio nel quartiere Traiano, noto per attività di questo tipo. La droga e le confezioni sono state sequestrate, e il ragazzo portato in caserma.