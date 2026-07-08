Morto Luigi Colombo storico giornalista sportivo che inventò la telecronaca a due cambiando la tv

È morto Luigi Colombo, noto giornalista sportivo e conduttore televisivo, a 79 anni. È ricordato come l’inventore della telecronaca a due voci, tecnica che ha rivoluzionato il racconto del calcio in televisione. Colombo ha dedicato gran parte della carriera alla cronaca sportiva, contribuendo a trasformare le trasmissioni televisive di partite di calcio. La sua innovazione ha influenzato il modo di narrare le partite e il commento televisivo.

È morto Luigi Roberto Colombo, storico telecronista del calcio italiano. Giornalista e conduttore televisivo, aveva 79 anni. È considerato l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di raccontare il calcio in tv, facendo qualcosa di nuovo: la telecronaca a due voci. Oggi è uno standard, ma nel 1981 fu un esperimento. Non fu solo questo, ha ideato e condotto diversi programmi televisivi e fu direttore e caporedattore di altre realtà. Morto Luigi Roberto Colombo Il giornalista e conduttore televisivo Luigi Roberto Colombo è morto. Nato a Cesano Maderno nell’aprile 1947, aveva 79 anni. Non sono state annunciate le cause della morte dell’uomo che verrà ricordato come l’innovatore della telecronaca calcistica italiana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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