A 79 anni, è morto Luigi Colombo, noto giornalista sportivo e telecronista. Nato nel 1947, a Cesano Maderno, ha lavorato come conduttore televisivo e ha contribuito allo sviluppo della telecronaca a due voci. La sua carriera si è svolta nel settore del giornalismo sportivo, dove ha lasciato un segno con la sua innovazione nel modo di commentare le partite.

Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue voci più autorevoli e innovative., All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista: nato a Cesano Maderno, il classe '47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci., La formula è stata sperimentata per la prima volta negli anni di Telemontecarlo, quando Colombo decise di chiamare al suo fianco ex calciatori del calibro di José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli., Colombo non verrà ricordato solo per la sua professionalità, ma anche per la competenza e la passione con cui raccontava lo sport: in carriera è stato la voce di quattro Mondiali, tre Europei e altrettante Olimpiadi, oltre a più di 500 partite di Coppa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci

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