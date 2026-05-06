È scomparso all’età di 87 anni Ted Turner, noto per aver fondato la Cnn, la prima rete televisiva dedicata all’informazione continua negli Stati Uniti. Turner ha contribuito a cambiare il modo in cui le notizie vengono trasmesse e seguite, dando vita a un modello che ha influenzato tutto il settore dei media. La sua figura è riconosciuta come una delle più significative nel panorama mediatico americano.

È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete all-news negli Stati Uniti, con cui rivoluzionò il sistema dell’informazione. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l’intero panorama mediatico globale. Sposò l’attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001. Fondatore del Turner Broadcasting System, lanciò canali come Tbs, Tnt, Cartoon Network e Turner Classic Movies.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Ted Turner, fondatore della Cnn, pioniere dei media all news. Rivoluzionò il mondo dell’informazione

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