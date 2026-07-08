Una gip ha respinto la richiesta della Procura generale di disporre una perizia sulla causa del decesso di un uomo, morto dopo l’intervento degli agenti. La richiesta era stata avanzata dopo la riapertura del caso, ma è stata respinta dalla giudice. La decisione riguarda il procedimento in corso, senza ulteriori dettagli sul caso o sulle motivazioni della decisione. La vicenda rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

La gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha respinto la richiesta della Procura generale, che aveva riaperto il caso, di disporre in incidente probatorio una perizia medico legale, riesumando la salma, per "accertare le cause del decesso" di Igor Squeo (nella foto), 33enne morto nel giugno 2022 durante un intervento della Polizia nel suo appartamento. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Massimo Gaballo, come emerso a giugno, hanno avocato le indagini della Procura dopo che per la seconda volta il pm Francesco De Tommasi aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo indicando come causa della morte un’intossicazione acuta da cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto dopo l’intervento degli agenti. No alla perizia sulla causa del decesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gianvito Pascullo morto a 17 anni dopo due interventi alla tibia. L'autopsia: non è chiara la causa del decesso. L'ipotesi di un farmaco sbagliato

Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un intervento della polizia a Milano. No a una nuova perizia medico legaleIl 7 luglio 2026, si è appreso che le indagini sulla morte di un uomo di 33 anni, avvenuta nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia nel suo...

Temi più discussi: Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un intervento della polizia a Milano. No a una nuova perizia medico legale; Morta dopo intervento per dimagrire. Spunta un filone d’indagine svizzero. Il medico era già stato condannato; Canada, bambino si sveglia con pipistrello sul viso e muore di rabbia; Francesca Tucci morta a Napoli dopo due interventi chirurgici, tre medici del Cardarelli indagati.

Incidente tra Martellago e Scorzè: auto contro un albero, muore un 49enne. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il 49enne non è stato possibile fare nulla: l'uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'urto. x.com

Morto dopo l’intervento degli agenti. No alla perizia sulla causa del decessoLa gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha respinto la richiesta della Procura generale, che aveva riaperto il caso, di disporre in incidente probatorio una perizia medico legale, riesumando la salm ... ilgiorno.it

Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un intervento della polizia a Milano. No a una nuova perizia medico legaleLa gip Gurgo di Castelmenardo ha respinto la richiesta della Procura generale, che ha riaperto il caso dopo due richieste di archiviazione da parte del pm titolare del fascicolo, di una perizia medico ... msn.com