Il 7 luglio 2026, si è appreso che le indagini sulla morte di un uomo di 33 anni, avvenuta nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia nel suo appartamento a Milano, continuano. Tuttavia, non è stata disposta una nuova perizia medico legale in incidente probatorio. Le autorità stanno proseguendo le verifiche senza eseguire ulteriori accertamenti di questo tipo.

Milano, 7 luglio 2026 – Le indagini sulla morte di Igor Squeo, 33 anni, che perse la vita nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia nel suo appartamento, vanno avanti ma senza una perizia medico legale in incidente probatorio. La gip di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, infatti, ne ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura generale, che aveva riaperto il caso e che adesso voleva arrivare all’eventuale riesumazione della salma, per "accertare le cause del decesso". Franca Pisano con il figlio Igor Squeo, morto a 33 anni nel giugno del 2022 La nuova indagine. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un intervento della polizia a Milano. No a una nuova perizia medico legale

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