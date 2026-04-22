Lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore | Lavorava contro l'Iran

Tre anni fa, un agente del Mossad è morto in un incidente sul lago Maggiore, quando il battello su cui si trovava è affondato. Il direttore del servizio segreto israeliano ha dichiarato che l’agente stava svolgendo un’operazione contro l’Iran al momento dell’incidente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell’intervento o sulle circostanze precise del naufragio.

"Stava lavorando a un'operazione contro Teheran": è quanto ha detto il direttore del Mossad David Barnea sullo 007 israeliano, che è morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. Il naufragio del Lago Maggiore: tre anni dopo, le rivelazioni del Mossad sulla morte degli 007 di Italia e Israele nel 2023 cambiano tuttoQuella del 28 maggio del 2023 sul Lago Maggiore non fu affatto una gita finita in tragedia ma un’operazione dei servizi segreti di Italia e Israele,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lo 007 israeliano morto sul lago Maggiore mentre preparava azioni contro l'Iran: la rivelazione del capo del Mossad; Spia israeliana morta sul Lago Maggiore, era l'Agente M del Mossad; Spia morta nel lago Maggiore, il capo del Mossad rivela: Lavorò contro l'Iran, caduto mentre svolgeva la sua missione; Lo 007 morto sul lago Maggiore era del Mossad: lavorava a un’operazione contro Teheran. Novità dopo il naufragio «Lo 007 israeliano morto sul Lago Maggiore lavorava contro l'Iran»Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, e ripreso oggi da diversi giornali italiani, l'ufficiale dei servizi segreti, identificato solo come «M», lavorava con l'intelligence italiana per ... bluewin.ch Naufragio del battello Goduria, lo 007 israeliano morto sul lago Maggiore lavorava contro l'Iran: chi è «M»Lavorava a un'operazione contro Teheran lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore. Lo ... msn.com Lavorava a un'operazione contro Teheran lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore. Lo ha rivelato ieri a Tel Aviv, in occasione della Giornata dedicata ai caduti in guerra, il direttore del Mossad David Barnea. #ANSA x.com Il caso del naufragio del battello “Gooduria” sul lago Maggiore, il 28 maggio del 2023, aveva tutti i contorni di una spy story. A partire dal profilo dei 23 ospiti a bordo, 22 dei quali erano agenti dei servizi segreti. Persero la vita in tre (due italiani, Claudio Alonzi - facebook.com facebook